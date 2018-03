Regione, al via l’era Fontana: i primi nomi della Giunta

Attilio Fontana è ufficialmente il nuovo presidente della Regione Lombardia. Il passaggio di carica è avvenuto a Palazzo Lombardia con Roberto Maroni. L’ex governatore ha consegnato al suo successore, di cui è amico da quarant’anni, “non la campanella che mi diede Formigoni – ha sottolineato Maroni – ma un focus del nostro piano regionale di sviluppo, noi di Varese siamo gente concreta”.

Dopo il passaggio di testimone ora si attende di sapere la rosa di nomi ufficiale che comporrà la giunta. Gli assessori saranno in tutto 16. Per ora di certo si sà che 7 saranno della Lega, 5 di Forza Italia, 2 di Fratelli d’Italia, uno per la Lista Fontana, e uno di Noi con l’Italia. Si conteranno 5 quote rosa: due della Lega, due di Forza Italia e una di Fratelli d’Italia.

In casa Lega a Davide Caparini dovrebbe spettare l’assessorato al Bilancio, a Stefano Bolognini l’assessorato alla Casa e alle Politiche sociali, a Massimo Sertori la delega alla Montagna. Assessorato all’Agricoltura per Fabio Rolfi, all’Ambiente per Pietro Foroni. Ancora in forse gli assessorati femminili.

Per Forza Italia: al Welfare Giulio Gallera, l’assessorato all’Innovazione e all’Internazionalizzazione a Fabrizio Sala. Il terzo nome resta ancora un nodo da sciogliere, così come il nome del nuovo assessore donna.

Per Fratelli d’Italia: Riccardo De Corato sembrerebbe il favorito per l’assessorato alla Sicurezza e all’Immigrazione, mentre Lara Magoni per l’assessorato a Moda e Turismo.

Per le conferme, e tutti gli atri nomi, si dovrà attendere la presentazione ufficiale di giovedì 29 marzo.

