Eletto in Regione si sfoga Mariani: “Dalla Lega di Monza poco supporto”

“Grazie di cuore a tutti coloro che mi hanno dato una mano in questa campagna elettorale, breve e molto intensa” esprime così la sua soddisfazione per il nuovo impegno in Regione Lombardia Marco Mariani, medico monzese e volto storico della Lega.

Parole di gioia e ringraziamento, ma non cela uno sfogo personale, affidato ad un post su Facebook. Delle tante persone che hanno supportato la sua campagna elettorale poche sarebbero da ricondurre alla sezione della Lega di Monza. “Una particolare soddisfazione è stata quella di aver potuto contare sull’aiuto di molte persone al di fuori dell’ambiente della Lega: hanno collaborato con me semplicemente come persona, al di là delle differenti idee politiche, dimostrandomi una stima e un affetto davvero sinceri e toccanti”.

L’ex sindaco di Monza non le ha mandate a dire: “Con grande rammarico che della sezione della Lega di Monza posso ringraziare solo poche persone, poche ma buone, anzi ottime, che mi hanno supportato con un impegno convinto e profondo, coadiuvate da amici “storici” di alcune sezioni della Brianza”.



Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter