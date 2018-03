Ginnica Bovisio: Linda Bassan è campionessa Regionale PGS

Si è svolta domenica 25 marzo la terza gara regionale del Campionato di ginnastica artistica Settori Promo Base e Promo Avanzato, dell’Ente di Promozione Sportiva “PGS”, per la regione Lombardia, valida per l’ammissione alla fase Nazionale di giugno.

Organizzata a Stradella, nella palestra di Via Petrarca, ha contato la partecipazione di 240 atlete. L’A.S.D. Ginnica Bovisio Masciago, ha schierato ginnaste sia nel Settore Promo Base che nel Promo Avanzato.

La gara prevedeva l’esecuzione di un esercizio al corpo libero, uno in trave e due salti al minitrampolino.

La domenica mattina le gare sono iniziate con la serie Promo Avanzato, categoria Propaganda (2005-06) e Promo base con la cat. Supermini (2009-10-11). Discreta gara per il primo gruppo cat. Propaganda, col settimo posto di Sara Scotti, l’ottavo di Vanessa Stoica e il dodicesimo di Giada Masili. Nella Cat. Supermini: nona posizione per Miriana Fierro, undicesima per Sara Marchesano, diciannovesima per Eleonora Maggioni, a seguire Diana Ricetto, Clarissa Galimberti, Ludovica Zuliani e Lavinia Serra.

A metà mattina sono scese in gara le ginnaste della cat. Mini (2007-08-09) per il Promo Avanzato. Ottimo il risultato di Matilde Palazzi che conquista il terzo gradino del podio mentre Margherita Zanetti ottiene la quindicesima posizione.

Nel primo pomeriggio la cat. Mini del Promo Base porta in gara ben 8 ginnaste di Bovisio. Entusiasmante l’esecuzione di Linda Bassan che conclude al secondo posto. Seguono al settimo Alisia Pellecchia, al tredicesimo Giorgia Buonora, al diciannovesimo Francesca Soldà, poi Sara Gianfortuna, Noemi Turchi, Delia Rusu e Giada Cimmino.

Conclude la giornata di gara la cat. Propaganda del Promo Base. Discreta gara per le due ginnaste della Ginnica: ottava Alice Tieghi e ventesima Isabella Ruspi.

In classifica generale, considerando i migliori risultati nelle gare svolte, viene proclamata Campionessa Regionale la ginnasta Linda Bassan, nella cat.Mini del settore Promo Base..

Positiva quindi la giornata di gara, e soddisfatte le istruttrici, Elena Barile, Giulia Zaina e Claudia Quecke. Un grande augurio per le ginnaste che accederanno alla fase nazionale di Biella il 2 e 3 giugno prossimo, anche da parte del Presidente dell’Associazione, la dott.ssa Giovanna Bellofatto.

Fonte e foto Ginnica Bovisio

