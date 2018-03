Presentato il “Trofeo delle Regioni”: si giocherà in Brianza

Seregno sarà la capitale del basket per un weekend con il Trofeo delle Regioni, il più importante trofeo cestistico per il settore giovanile, intitolato a Cesare Rubini grande uomo di sport, non solo di basket.

IL TROFEO E LA BRIANZA

Il trofeo gira l’Italia dal 2002 con lo scopo di mettere a confronto i migliori giocatori e giocatrici Under 14 di tutte le regioni. Precedentemente ospitato in Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia e Toscana, viene assegnato dalla FIP alla Lombardia per la prima volta per l’edizione 2018. La manifestazione si svolgerà in Brianza, con base a proprio a Seregno al PalaSomaschini, ma si giocherà anche al PalaRovagnati di Biassono, al PalaBancoDesio, al PalaMeda, al PalaFamila di Seveso, al Palazzetto dello Sport di Inverigo, Macherio e Varedo.

Sono attesi oltre cinquecento atleti sotto la regia del Basket Seregno, comitato organizzatore dell’evento. Al Pala “Don Milani” di via Carroccio sarà allestito il “Free village”, riservato ad atleti e staff.

LA PRESENTAZIONE

La kermesse sportiva è stata presentata lunedì mattina, 19 marzo, presso la sala A del palazzo CONI di Milano. “Per me e per tutto il movimento del basket lombardo è un grande onore poter ospitare in Lombardia il Trofeo delle Regioni 2018, che molto spesso ha visto come protagoniste le nostre rappresentative – ha commentato Alberto Bellondi presidente di Fip Lombardia -. Questo evento riveste una particolare importanza vista l’età degli atleti e delle atlete che vi partecipano, non più bambini, ma non ancora ragazzi formati: oltre alla possibilità di mettere in mostra le proprie capacità, i protagonisti del Trofeo delle Regioni hanno infatti l’occasione di confrontarsi e socializzare con coetanei provenienti da tutta Italia”.

LE PARTITE E LE FINALI

Si giocheranno oltre 90 partite sotto lo sguardo attendo di spettatori provenienti da tutta Italia. Le finali, maschile e femminile, si disputeranno al PalaBancoDesio, palazzetto da 6500 posti: per i giovani cestisti una grande occasione di esibirsi su un parquet prestigioso e davanti a un grande pubblico.

FINALE NAZIONALE U20 FEMMINILE 2018

Oltre al Trofeo delle Regioni maschile e femminile si giocheranno in Brianza anche le finali nazionali Under 20 femminili (tutte le partite a Macherio tranne la finale scudetto delle 15 del 2 aprile a Desio). Otto le squadre finaliste che si daranno battaglia: Basket Girls Ancona, PB 63 Battipaglia, Tigers Rosa Libertas Forlì, Sanga Milano, Akronos Libertas Moncalieri, Azzurra Orvieto, Pall. Femminile Varese, Umana Reyer Venezia.

3×3. L’ESORDIO AL TROFEO DELLE REGIONI

Infine tutte le rappresentative regionali del Trofeo delle Regioni “Cesare Rubini” 2018 saranno impegnate per la prima volta nel 3×3, la nuova disciplina olimpica introdotta dal CIO nel 2017. Dal 29 marzo al 1 aprile al Free Village di Seregno i ragazzi e le ragazze saranno impegnati, insieme alle altre attività organizzate appositamente a margine del Trofeo delle Regioni, nella nuova competizione.

Info: www.fip.it/trofeodelleregioni

