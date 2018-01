Lissone MTB: vittoria finale di Martina Recalcati nel Trofeo Piemonte Lombardia

Domenica 14 gennaio prova di chiusura del circuito interregionale Trofeo Piemonte Lombardia ciclocross presso la comunità terapeutica Nostra Famiglia di Bosisio Parini (LC). Tracciato suggestivo e tecnico con passaggi in contropendenza, ostacoli artificiali (assi in legno) e single track nel sottobosco per complessivi 2,4 chilometri e 4 giri per la categoria Esordienti 2° anno (14 anni).

Andrea Cenni ha corso bene l’ultima prova stagionale della specialità ma la sfortuna ha per l’ennesima volta contraddistinto la gara e si è ritrovato con la ruota a terra e conseguente corsa a piedi per raggiungere la zona box. Cambio bici e 12° posto finale ma con la grande soddisfazione della 5ª piazza finale nel circuito. Martina Recalcati ha ottenuto la medaglia d’argento alle spalle di Martina Sanfilippo e ha ottenuto il successo nel Trofeo Piemonte Lombardia. Per la piccola brianzola adesso ci sarà l’ultima sfida per domenica 21 gennaio a Vittorio Veneto (TV) dove dovrà difendere nella finale nazionale del Trofeo Master Cross la leadership di categoria.

Fonte: Comunicato stampa ASD Lissone MTB

