Elezioni a Brugherio, Christian Canzi è il candidato del M5S

Si affilano le armi in vista delle elezioni Amministrative a Brugherio. Nella giornata di venerdì 26 gennaio, infatti, è stato divulgato il nome di uno dei candidati alla poltrona di Sindaco: si tratta di Christian Canzi, scelto dal MoVimento 5 Stelle come portavoce sindaco dopo le comunarie che si sono svolte nei giorni scorsi.

A darne l’annuncio ufficiale, l’attuale portavoce in Consiglio Comunale Marco Fumagalli: «Le comunarie hanno portato alla nomina come portavoce di Christian Canzi. Ritengo sia un’ottima scelta che permetterà al Movimento 5 Stelle di battere il centro destra al ballottaggio nelle elezioni di maggio. L’assemblea ha scelto un candidato esperto, laureato in Scienza e Tecnologia per l’ambiente, che ha alle spalle una solida esperienza in politica e nell’ambientalismo, per poter portare il Movimento 5 Stelle a vincere le prossime elezioni comunali».

IL PROGRAMMA

Canzi è membro di Brugherio Futura, associazione che da sempre si batte per la salvaguardia del territorio e che si è sempre schierata contro il Piano del Centro che sta portando a un cambiamento dell’assetto della zona centrale della città.

E proprio la salvaguardia del territorio sarà uno dei punti saldi del programma, insieme a tanti altri su cui la squadra lavorerà nei prossimi mesi. «È importante dare a Brugherio alcune certezze nelle principali tematiche di interesse – ha spiegato Canzi – come il consumo di suolo zero, la tariffa puntuale sui rifiuti con la strategia rifiuto zero, una puntuale manutenzione del territorio e del patrimonio pubblico e una mobilità sostenibile con il prolungamento della Metropolitana fino a Vimercate passando per Brugherio».

Alle prossime amministrative non si presenterà l’attuale portavoce Marco Fumagalli (in quanto candidato consigliere in Regione Lombardia); confermata invece la presenza di Andrea Monachino e altri esponenti dell’ambientalismo brugherese. Il capolista sarà Daniele Cavenati neolaureato in relazioni internazionali. Per quanto riguarda la scelta degli assessori, invece, qualora il M5S dovesse uscire vittorioso dalla tornata elettorale, il M5S fa sapere che avverrà con una selezione pubblica.

“REVOCHEREMO IL PIANO DEL CENTRO”

La campagna elettorale si preannuncia infuocata con il Piano del Centro che pone l’Amministrazione comunale contro tutte le altre forze politiche. «Ci auguriamo che la Magistratura intervenga il prima possibile sulle denunce che sono state presentate e comunque il primo atto della Giunta a 5 Stelle sarà quello di revocare e chiedere la nullità degli atti relativi al Piano del Centro» concordano il portavoce uscente Fumagalli e il neo candidato Canzi.

