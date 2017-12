Saldi, in Lombardia si parte il 5 gennaio. Ecco come non farsi fregare

Archiviato in: Economia

Alla ricerca dell’affare. Nella provincia di Monza e Brianza i saldi invernali inizieranno venerdì 5 gennaio 2018. Una data scelta non a casa in quanto dettata dalla normativa regionale che determina l’inizio dei saldi per il primo giorno feriale antecedente l’Epifania di ogni anno.

I lombardi potranno porre mano al portafoglio senza eccessivi sensi di colpa per i consueti 60 giorni di promozioni. I commercianti sperano vivamente in un rilancio delle loro attività, minate dal rigore economico dettato dalla crisi degli ultimi anni.

Ma come acquistare in tutta sicurezza? I commercianti, anche quest’anno, hanno l’obbligo di esporre vicino al prodotto il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso, e se il prodotto dovesse risultare difettoso il cliente potrà richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare.